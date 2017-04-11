Мир Анастасия Мамина Украина объяснит ЕВС позицию по Самойловой, чтобы избежать санкций Российской певице запретили въезд в страну на три года, из-за чего она не сможет участвовать в «Евровидении» Сюжет: Евровидение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Украина «дополнительно разъяснит» Европейскому вещательному союзу (ЕВС) ситуацию с запретом на въезд в страну российской певице, участнице «Евровидения-2017» Юлии Самойловой. Это понадобится в том случае, если возникнет вопрос санкций против Киева, сообщил вице-премьер Вячеслав Кириленко.

«Считаю, что наша позиция будет воспринята членами EBU. Если же после конкурса возникнет вопрос каких-либо санкций против Украины в связи с неучастием России, будем дополнительно разъяснять ситуацию. Запрет на въезд Самойловой может иметь какие-то последствия, а может не иметь никаких», — сказал он, передает «РИА Новости».

Кириленко также добавил, что в Киеве не собираются действовать наперекор собственным законам ради того, чтобы допустить Самойлову до участия в песенном состязании.

«Никто не может требовать от нас нарушения собственного законодательства в угоду России. А это значит, что мы проведем конкурс при участии 42 стран, а не 43», — заявил он.

Киев запретил Юлии Самойловой въезд на территорию Украины на три года.

