Чойгана Салчак Амурские автомобилисты выстроились в форме ракеты ко Дню космонавтики В акции приняли участие 112 автомашин

Благовещенские автомобилисты отметили День космонавтики масштабным флешмобом. Вечером 10 апреля машины выстроились в форме ракеты и букв «СССР». Съемку акции вели с помощью квадрокоптера.

В акции, приуроченной ко Дню космонавтики, приняли участие 112 автомобилей. Инициатором флешмоба выступил автоклуб Subaru Club Amur Region. Его члены обратились в мэрию с предложением провести акцию 9 мая. В горадминистрации Благовещенска им предложили сначала отметить подобным образом День космонавтики.

Автоклуб также отправил заявку в Книгу рекордов России «на оригинальность идеи». Ее рассмотрят в течение семи рабочих дней.



Как сообщает ИА «Амур.инфо», следующий масштабный флешмоб автоклуб планирует провести 9 мая.