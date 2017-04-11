Ксения Аскерова Сотрудница УФМС в Тольятти незаконно ставила на учет мигрантов По факту злоупотребления должностными полномочиями возбуждено уголовное дело

Следователи выявили в Тольятти случай незаконной постановки на учет мигрантов главным специалистом-экспертом отдела УФМС Автозаводского района. По факту злоупотребления должностными полномочиями возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, с января по август 2016 года подозреваемая незаконно получила от одного из граждан не менее 60 тыс. рублей за выдачу документов для постановки на миграционный учет по месту пребывания 20 иностранных граждан.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, отмечает TLTgorod.