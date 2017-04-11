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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
11 апреля 2017, 11:18 Анна Шухнина

В Казани возбуждено дело против «черных копателей»

Их выручка от незаконной добычи песка составила около 1 млн рублей

Уголовное дело возбуждено против «черных копателей» в Казани. Их обвиняют в незаконной добыче песка на территории одного из районов города. Работы проводились в водоохранной зоне Куйбышевского водохранилища, несмотря на то что на это не было лицензии, сообщает ProKazan.ru со ссылкой на республиканское министерство экологии и природных ресурсов.

На момент, когда проверяющим органам стало известно о правонарушении, общий объем изъятого песка составил около 6 тыс. куб. м. Сумма ущерба, нанесенная недрам, оценивается в 970 тыс. рублей.

Наказание по статье «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ» предусматривает лишение свободы до пяти лет или штраф до 120 тыс. рублей.

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