Анна Шухнина В Казани возбуждено дело против «черных копателей» Их выручка от незаконной добычи песка составила около 1 млн рублей

Уголовное дело возбуждено против «черных копателей» в Казани. Их обвиняют в незаконной добыче песка на территории одного из районов города. Работы проводились в водоохранной зоне Куйбышевского водохранилища, несмотря на то что на это не было лицензии, сообщает ProKazan.ru со ссылкой на республиканское министерство экологии и природных ресурсов.



На момент, когда проверяющим органам стало известно о правонарушении, общий объем изъятого песка составил около 6 тыс. куб. м. Сумма ущерба, нанесенная недрам, оценивается в 970 тыс. рублей.



Наказание по статье «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ» предусматривает лишение свободы до пяти лет или штраф до 120 тыс. рублей.

