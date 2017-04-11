Ксения Аскерова Католики совершат в Твери крестный ход в преддверии Пасхи В мероприятии примут участие 50 человек

Крестный ход представителей католической церкви пройдет в Твери в преддверии Пасхи в пятницу, 14 апреля. В мероприятии примут участие 50 человек.



Как сообщает ИА «ТВЕРИГРАД», крестный ход без выхода на проезжую часть пройдет вокруг сквера Героев Чернобыля. Участники хода проследуют от католического храма Преображения Господнего через улицы Советская и Вагжанова до Смоленского переулка, после чего вернутся в храм.

Пасха — древнейший и самый важный христианский праздник. Празднование Пасхи у православных и католиков рассчитывается по разным календарям, из-за чего даты зачастую расходятся, однако в этом году они совпали и приходятся на 16 апреля.

