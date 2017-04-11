Политика Светлана Храмова Медведев заявил о готовности работать над отношениями со странами ЕС Об этом он сказал на встрече с президентом Италии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о готовности российских властей работать над улучшением отношений с европейскими странами.

Об этом он сказал на встрече с президентом Италии Серджо Маттареллой.



«Наверное, наши отношения с Европейским союзом находятся в довольно сложной точке, но мы, конечно, готовы к тому, чтобы восстанавливать динамику отношений со всеми государствами», — цитирует Медведева «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что итальянский лидер планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Они должны обсудить двусторонние отношения и актуальные темы международной повестки. Также Маттарелла нанесет визит патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.



Глава Италии, прибывший по приглашению российского лидера, пробудет в Москве до 13 апреля.

