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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Политика 11 апреля 2017, 11:33 Светлана Храмова

Медведев заявил о готовности работать над отношениями со странами ЕС

Об этом он сказал на встрече с президентом Италии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о готовности российских властей работать над улучшением отношений с европейскими странами.

Об этом он сказал на встрече с президентом Италии Серджо Маттареллой.  

«Наверное, наши отношения с Европейским союзом находятся в довольно сложной точке, но мы, конечно, готовы к тому, чтобы восстанавливать динамику отношений со всеми государствами», — цитирует Медведева «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что итальянский лидер планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Они должны обсудить двусторонние отношения и актуальные темы международной повестки. Также Маттарелла нанесет визит патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Глава Италии, прибывший по приглашению российского лидера, пробудет в Москве до 13 апреля.

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