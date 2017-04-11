Анна Шухнина В Петрозаводске на женщину упало дерево Пострадавшая госпитализирована

В Петрозаводске дерево упало на проходившую мимо женщину. Она получила травмы и сейчас госпитализирована. Как рассказали очевидцы происшествия, инцидент произошел недалеко от моста через реку Лососинка. Женщина повредила ногу, передает ИА «Карелinform». Причиной падения дерева стал сильный ветер.



В тот же день дерево рухнуло и в другом районе города, на улице Коммунистов. Ствол упал на проезжую часть, между двумя автомобилями, чудом не придавив их. В результате этого происшествия никто не пострадал.

