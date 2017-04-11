Наталья Преблагина В День космонавтики в Тамбове пройдет массовый забег на 1957 м В 1957 году был произведен запуск первого искусственного спутника Земли

В День космонавтики в Тамбове пройдет акция «Волонтерский космический забег», дистанция составит 1957 м. В 1957 году в СССР был произведен запуск первого в мире искусственного спутника Земли. Мероприятие посвящено празднованию 60-летия начала космической эры человечества, пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Забег начнется с видеообращения космонавтов с Международной космической станции. В акции примут участие лидеры некоммерческих организаций и молодежных спортивных объединений, гражданские активисты, известные общественные деятели, спортсмены и представители органов власти.

