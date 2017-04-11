Чойгана Салчак В Приморском крае четыре главврача покинули свои посты Продлевать трудовые контракты не стали из-за неудовлетворительных результатов работы

Четыре главных врача краевых лечебных учреждений Приморья покинули свои посты. Трудовые договоры не стали продлевать из-за неудовлетворительных результатов работы с руководителями Артемовской горбольницы № 1, Пожарской центральной райбольницы, Владивостокской детской поликлиники № 4 и Спасской детской поликлиники.

В департаменте здравоохранения Приморья отметили, что качество оказания медицинской помощи в этих лечебных учреждениях является достаточно низким. В медучреждениях отмечена отрицательная динамика по укомплектованности врачами, а также имеются многочисленные жалобы от пациентов.

Как сообщает ИА PrimaMedia, в настоящее время в медучреждениях назначены временно исполняющие обязанности главврача. В ближайшее время департамент здравоохранения Приморья объявит конкурсы на вакантные должности.