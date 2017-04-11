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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Общество 11 апреля 2017, 12:20 Андрей Миленин

Генконсульство РФ в Стамбуле проверяет данные о депортации Джалилова

Ранее СМИ сообщили, что предполагаемый исполнитель терактов в метро Санкт-Петербурга был депортирован из Турции в 2016 году

Сюжет: Теракт в метро Санкт-Петербурга
Фото: REUTERS/Osman Orsal

Генконсульство РФ в Стамбуле направило запрос турецким властям для проверки информации СМИ о депортации из Турции подозреваемого исполнителя теракта в Санкт-Петербурге Акбарджона Джалилова.

«Посольством направлен запрос в турецкие компетентные органы с целью подтвердить или опровергнуть появившиеся в СМИ данные о депортации Джалилова», — сказала пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова, передает агентство ТАСС.

Она уточнила, что турецкая сторона о депортации Джалилова посольство никогда не уведомляла.

Ранее газета Yeni Akit со ссылкой на источники в турецких правоохранительных органах сообщила, что Джалилов прибыл в Стамбул в ноябре 2015 года и был депортирован из Турции в декабре 2016 года, из-за того что нарушил сроки пребывания в стране. 

Напомним, 3 апреля в питерском метро на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» произошел взрыв в вагоне электропоезда. В результате теракта погибли 14 человек, включая предполагаемого смертника Акбаржона Джалилова.

Позднее полицейские задержали восьмерых выходцев из Средней Азии, которые могли быть причастны к организации теракта.

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