Общество Андрей Миленин Генконсульство РФ в Стамбуле проверяет данные о депортации Джалилова Ранее СМИ сообщили, что предполагаемый исполнитель терактов в метро Санкт-Петербурга был депортирован из Турции в 2016 году Сюжет: Теракт в метро Санкт-Петербурга Фото: REUTERS/Osman Orsal

Генконсульство РФ в Стамбуле направило запрос турецким властям для проверки информации СМИ о депортации из Турции подозреваемого исполнителя теракта в Санкт-Петербурге Акбарджона Джалилова.



«Посольством направлен запрос в турецкие компетентные органы с целью подтвердить или опровергнуть появившиеся в СМИ данные о депортации Джалилова», — сказала пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова, передает агентство ТАСС.



Она уточнила, что турецкая сторона о депортации Джалилова посольство никогда не уведомляла.

Ранее газета Yeni Akit со ссылкой на источники в турецких правоохранительных органах сообщила, что Джалилов прибыл в Стамбул в ноябре 2015 года и был депортирован из Турции в декабре 2016 года, из-за того что нарушил сроки пребывания в стране.



Напомним, 3 апреля в питерском метро на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» произошел взрыв в вагоне электропоезда. В результате теракта погибли 14 человек, включая предполагаемого смертника Акбаржона Джалилова.



Позднее полицейские задержали восьмерых выходцев из Средней Азии, которые могли быть причастны к организации теракта.

