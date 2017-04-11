Чойгана Салчак Амурчанку осудили за попытку присвоить найденные золотые слитки Женщина нашла на сельской дороге более 8 кг золота

Жительница города Зея Амурской области получила два года условно и штраф в 200 тыс. рублей за попытку присвоить найденные золотые слитки. Суд признал женщину виновной по статье «Незаконное хранение и перевозка драгоценных металлов».

В октябре 2016 года жительница Зеи нашла на сельской дороге на севере Амурской области 24 слитка золота. Общая масса драгоценного металла составила 8 кг, при этом 7,5 кг из них были химически чистым золотом.



Она отвезла слитки домой в город и хранила их в своем автомобиле, сообщает «РИА Новости». Это не первый аналогичный случай в Приамурье. Ранее житель Зеи в районе ЗАТО Углегорск, на федеральной трассе «Амур» нашел 16 слитков золота общей массой более 2 кг. На следующий день его задержали сотрудники областного управления ФСБ и изъяли драгметалл.

Как передает ИА «Амур.инфо», золото, которое житель Зеи незаконно присвоил, оценивается более чем в 5 млн рублей. Ему грозит наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы со штрафом до 500 тыс. рублей.