Анна Шухнина В Рязани разобьют «Мамин парк» и «Вишневый сад» Так будут называться новые зеленые зоны

Активисты общественного самоуправления Рязани выступили с инициативой создания в городе «Маминого парка» и «Вишневого сада». В ближайшее время специально созданная комиссия займется подбором территорий и определит объемы подготовительных работ для появления этих зеленых зон.



Решение об этом было принято на заседании общественного совета по вопросам экологии в мэрии Рязани. Как сообщает РИА «7 новостей», появление новых парков может стать частью плана мероприятий, приуроченных к Году экологии.

