Мир Анастасия Мамина Премьер-министр Украины Гройсман не будет баллотироваться в президенты Глава кабмина добавил, что будет голосовать

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что не собирается участвовать в грядущих президентских выборах.

«У меня есть сенсационное сообщение: в 2019 году я буду принимать участие в президентских выборах, как все граждане Украины, — приду и проголосую за кандидата в президенты», — заявил Гройсман в ходе пресс-конференции, передает «Интерфакс».

Он добавил, что у его нет никаких других намерений, подчеркнув, что уже говорил об этом.