Экономика Светлана Храмова Силуанов заявил о возможной выдаче кредита в $1 млрд Белоруссии Средства направят на поддержку бюджета и платежного баланса республики

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что Россия прорабатывает вопрос о предоставлении Белоруссии межгосударственного кредита в размере до $1 млрд, он будет направлен на поддержку бюджета и платежного баланса соседней страны.

«Встречались наши президенты, обсуждали финансовое сотрудничество, обсуждали вопросы кредитования. Мы сейчас это прорабатываем. До $1 млрд прорабатывается межгосударственный кредит на поддержку бюджета, платежного баланса», — цитирует Силуанова «Интерфакс».

Встреча президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко прошла 3 апреля в Санкт-Петербурге. Они обсудили текущие моменты двусторонних отношений, а также подняли несколько спорных вопросов, которые связаны с ценой на газ и задолженностью.

Вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко ранее заявил, что Россия выделит Минску кредит «на хороших условиях».