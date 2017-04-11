Письмо автору
Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Экономика 11 апреля 2017, 12:18 Светлана Храмова

Силуанов заявил о возможной выдаче кредита в $1 млрд Белоруссии

Средства направят на поддержку бюджета и платежного баланса республики

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что Россия прорабатывает вопрос о предоставлении Белоруссии межгосударственного кредита в размере до $1 млрд, он будет направлен на поддержку бюджета и платежного баланса соседней страны.

«Встречались наши президенты, обсуждали финансовое сотрудничество, обсуждали вопросы кредитования. Мы сейчас это прорабатываем. До $1 млрд прорабатывается межгосударственный кредит на поддержку бюджета, платежного баланса», — цитирует Силуанова «Интерфакс».

Встреча президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко прошла 3 апреля в Санкт-Петербурге. Они обсудили текущие моменты двусторонних отношений, а также подняли несколько спорных вопросов, которые связаны с ценой на газ и задолженностью.

Вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко ранее заявил, что Россия выделит Минску кредит «на хороших условиях».

Читайте также:

Москва и Минск близки к договоренности о снижении цены на газ​​​​​​​

Мультимедиа

Патриарх Кирилл отслужил литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля
Патриарх Кирилл отслужил литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля
16
Православные празднуют Вербное воскресенье
Православные празднуют Вербное воскресенье
24

Мнения

История внешней политики США богата обвинениями, очень нужными Вашингтону для начала военных действий, но позже оказавшимися подлогом и обманом
Алексей Пушков
сенатор
Антикоррупционное  правоприменение набирает обороты. И сегодня уже очевидно — это всерьез и надолго
Анатолий Выборный
депутат
Политические факторы первичны для рубля. Если политическая напряженность будет усиливаться, то прогнозам Минэкономразвития суждено будет сбыться
Анна Кокорева
аналитик
Театры должны сами выбирать ту форму взаимоотношений с артистами, которая для них приемлема
Олег Басилашвили
актер
Пхеньян будет вынужден дать крайне сильный ответ на любую атаку, что может привести к разрастанию конфликта и катастрофе
Василий Кашин
эксперт
Интернет - своеобразная форма современного средневекового карнавала. Но если тогда карнавал длился пару недель, то сегодня он стал постоянным
Владимир Миронов
философ
Огромные продовольственные потери выглядят дико на фоне того, что в стране много недоедающих
Петр Шелищ
глава Союза потребителей
Понятие «свобода» в иудаизме отличается от светского: его суть — в преобладании духовного начала над материальным
Александр Борода
раввин
Мы должны прекратить делить мир так, как удобно традиционной социологии
Глеб Кузнецов
политолог
Готовы ли российские хоккеисты к революции на деле, а не на словах — узнаем ближе к Играм в Пхенчхане
Сергей Лисин
член сборной России по конькобежному спорту

Выбор редакции

Наверх