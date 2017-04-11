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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
11 апреля 2017, 12:25 Анна Шухнина

В Туле осудили похитителя икон из храма

За кражу 13 икон XIX–XX веков он получил 2,5 года тюрьмы

В Туле вынесен приговор гражданину Белоруссии Дмитрию Люльчаку, которого обвинили в краже икон из храма. Подсудимый получил 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщает следствие, преступление было совершено в ночь на 4 января 2017 года. Люльчак залез в церковный дом одного из храмов в поселке Петелино и вынес оттуда семь икон. Затем он отыскал ключи от храма и уже оттуда похитил еще шесть икон. Позже он продал иконы антикварным магазинам, получив в общей сложности 455 тыс. рублей.

Преступника задержали в Московской области. Затем иконы обнаружили в антикварных магазинах в Москве, сообщает ИА «Тульские новости».

Одна из похищенных, а затем возвращенных в Тульскую епархию икон обладает высокой культурной и исторической ценностью. Как показала экспертиза, икона Казанской Божией Матери в серебряном окладе — это подлинный памятник искусства Тульского края первой половины XIX века. Остальные иконы датированы серединой XIX — началом XX века.

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