Анна Шухнина В Туле осудили похитителя икон из храма За кражу 13 икон XIX–XX веков он получил 2,5 года тюрьмы

В Туле вынесен приговор гражданину Белоруссии Дмитрию Люльчаку, которого обвинили в краже икон из храма. Подсудимый получил 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима.



Как сообщает следствие, преступление было совершено в ночь на 4 января 2017 года. Люльчак залез в церковный дом одного из храмов в поселке Петелино и вынес оттуда семь икон. Затем он отыскал ключи от храма и уже оттуда похитил еще шесть икон. Позже он продал иконы антикварным магазинам, получив в общей сложности 455 тыс. рублей.



Преступника задержали в Московской области. Затем иконы обнаружили в антикварных магазинах в Москве, сообщает ИА «Тульские новости».



Одна из похищенных, а затем возвращенных в Тульскую епархию икон обладает высокой культурной и исторической ценностью. Как показала экспертиза, икона Казанской Божией Матери в серебряном окладе — это подлинный памятник искусства Тульского края первой половины XIX века. Остальные иконы датированы серединой XIX — началом XX века.

