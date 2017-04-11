Мир Юлия Горностаева Закон о запрете убивать кошек и собак ради мяса приняли на Тайване Максимальная сумма штрафа за нанесение существенного вреда животным может достигать 3,7 млн российских рублей

Поправки, запрещающие убивать кошек и собак с целью употребления их мяса в пищу, внесли в законодательство Тайваня. За причинение существенного вреда животному человек должен будет отсидеть срок до двух лет или заплатить штраф. Максимальная сумма штрафа может составить 2 млн новых тайваньских долларов (3,7 млн российских рублей).

Соответствующая поправка в закон была утверждена во вторник местным законодательным органом — законодательным юанем. Об этом сообщило во вторник Центральное информационное агентство Тайваня (CNA).



Согласно положению, которое было добавлено в закон о защите животных, запрещается продажа и потребление мяса кошек и собак, а также употребление пищевых продуктов с содержанием мяса или других частей животных.

Запрет распространяется на употребление и распространение продуктов, которые содержат мясо кошек, собак и других животных, защищенных местным законодательством.



В соответствии с новым законом, владельцам мотоциклов и других транспортных средств запрещено привязывать животных к средству передвижения. За это правонарушение предусмотрен штраф до 15 тыс. новых тайваньских долларов.



Фотографии людей, которые нарушат поправку закона, будут выставлены на общественное обозрение, сообщает сайт «Комсомольской правды».

