Политика 11 апреля 2017, 12:32 Светлана Храмова
В Кремле не стали комментировать возможную отмену авиарейсов в Турцию
Это тема правительства и Росавиации, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов по поводу возможного запрета на чартерные рейсы в Турцию.
«Это тема правительства и Росавиации. Это не вопрос Кремля», — заявил он во вторник.
Ранее ведомство разослало российским авиакомпаниям официальное письмо с предупреждением о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию.
Полеты между Россией и Турцией прерывались на девять месяцев после того, как в ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24. Тогда ограничения привели к сокращению туристического потока из России в эту страну на 90%.
По словам представителей российских авиакомпаний, в случае введения запрета регулярное авиасообщение не будет затронуто.
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