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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Политика 11 апреля 2017, 12:32 Светлана Храмова

В Кремле не стали комментировать возможную отмену авиарейсов в Турцию

Это тема правительства и Росавиации, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов по поводу возможного запрета на чартерные рейсы в Турцию.

«Это тема правительства и Росавиации. Это не вопрос Кремля», — заявил он во вторник.

Ранее ведомство разослало российским авиакомпаниям официальное письмо с предупреждением о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию. 

Полеты между Россией и Турцией прерывались на девять месяцев после того, как в ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24. Тогда ограничения привели к сокращению туристического потока из России в эту страну на 90%.

По словам представителей российских авиакомпаний, в случае введения запрета регулярное авиасообщение не будет затронуто.

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