Чойгана Салчак Бречалов предложил разрисовать стены домов в городах Удмуртии По словам врио главы республики, они выглядят чисто, но бедно

Врио главы Удмуртии Александр Бречалов предложил разрисовать стены городов республики граффити. По словам врио главы республики, они выглядят чисто, но бедно.

«Чистая, но вот такая убогая стена. Я говорю, давайте мы инициируем такую акцию, арт-движение тех, кто баллончиками граффити рисует. Пожалуйста, приведем инвентаризацию в городах. Какие стены, в каких городах нужно разрисовать», — приводит слова Бречалова ИА «Сусанин».

«Известия» ранее писали, что врио главы Удмуртии Александр Бречалов подписал указ об отставке регионального правительства. Согласно документы, отправленные в отставку министры получили от него поручение — до формирования нового состава кабмина продолжать выполнять свои обязанности.

Напомним, секретарь Общественной палаты Александр Бречалов был назначен временно исполняющим обязанности главы Удмуртии 4 апреля указом президента РФ Владимира Путина. Бывший руководитель республики Александр Соловьев был снят с должности в связи с утратой доверия.

СКР подозревает Соловьева в получении взяток на 140 млн рублей и возбудил в отношении него уголовное дело. Он взят под стражу на два месяца.