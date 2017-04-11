Мир Анастасия Мамина МИД Италии: G7 не хочет изоляции России Глава ведомства заявил, что РФ должна быть задействована в политических преобразованиях в Сирии

Глава МИД Италии Анджелино Альфано заявил, что в G7 едины в вопросе нежелания изоляции России.

«Россия не должна быть изолирована, она как можно активнее должна быть задействована в политических преобразованиях в Сирии», — сказал Альфано, передает Bloomberg.

«Каждый высказал свое мнение, но идея задействования России с целью сотрудничества по конкретным вопросам во избежание военного конфликта и ради начала политического процесса, по моему мнению, превалировала», — добавил министр иностранных дел Италии.