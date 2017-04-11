СМИ: в результате взрыва на юго-востоке Турции погиб один человек

В результате взрыва в мастерской по ремонту полицейской бронетехники в турецком Диярбакыре погиб один человек, не менее 10 пострадали.



Как сообщает телеканал CNN Turk со ссылкой на главу МВД Турции Сулейман Сойлу, причиной ЧП на юго-востоке страны, вероятней всего, стал технический фактор, а не теракт.



«Никакого вмешательства извне не было. Взрыв произошел во время ремонта машины, источник был в автомобиле», — сказал он.



Ранее сообщалось, что одной из наиболее вероятных причин инцидента мог стать взрыв газового баллона.



Напомним, взрыв произошел в 10:45 по местному времени рядом с управлением полиции по борьбе с терроризмом в районе Баглар.



В провинции Диярбакыр активно действует запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК), против которой постоянно проходят антитеррористические операции.



Рабочая партия Курдистана — курдская политическая, повстанческая организация, борющаяся за политические права курдов в Турции и создание курдской автономии в составе Турции.

