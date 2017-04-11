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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Мир 11 апреля 2017, 12:53 Андрей Миленин

СМИ: в результате взрыва на юго-востоке Турции погиб один человек

Турецкие правоохранители связывают инцидент с техническим фактором, а не с терактом

В результате взрыва в мастерской по ремонту полицейской бронетехники в турецком Диярбакыре погиб один человек, не менее 10 пострадали.

Как сообщает телеканал CNN Turk со ссылкой на главу МВД Турции Сулейман Сойлу, причиной ЧП на юго-востоке страны, вероятней всего, стал технический фактор, а не теракт.

«Никакого вмешательства извне не было. Взрыв произошел во время ремонта машины, источник был в автомобиле», — сказал он.

Ранее сообщалось, что одной из наиболее вероятных причин инцидента мог стать взрыв газового баллона.

Напомним, взрыв произошел в 10:45 по местному времени рядом с управлением полиции по борьбе с терроризмом в районе Баглар.

В провинции Диярбакыр активно действует запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК), против которой постоянно проходят антитеррористические операции.

Рабочая партия Курдистана — курдская политическая, повстанческая организация, борющаяся за политические права курдов в Турции и создание курдской автономии в составе Турции. 

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