СМИ: в результате взрыва на юго-востоке Турции погиб один человек
Турецкие правоохранители связывают инцидент с техническим фактором, а не с терактом
В результате взрыва в мастерской по ремонту полицейской бронетехники в турецком Диярбакыре погиб один человек, не менее 10 пострадали.
Как сообщает телеканал CNN Turk со ссылкой на главу МВД Турции Сулейман Сойлу, причиной ЧП на юго-востоке страны, вероятней всего, стал технический фактор, а не теракт.
«Никакого вмешательства извне не было. Взрыв произошел во время ремонта машины, источник был в автомобиле», — сказал он.
Ранее сообщалось, что одной из наиболее вероятных причин инцидента мог стать взрыв газового баллона.
Напомним, взрыв произошел в 10:45 по местному времени рядом с управлением полиции по борьбе с терроризмом в районе Баглар.
В провинции Диярбакыр активно действует запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК), против которой постоянно проходят антитеррористические операции.
Рабочая партия Курдистана — курдская политическая, повстанческая организация, борющаяся за политические права курдов в Турции и создание курдской автономии в составе Турции.