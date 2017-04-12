Мир Константин Внуков Особые чувства Мнение Посол России во Вьетнаме Константин Внуков — о том, как конвертировать «симпатии советского периода» в современное приоритетное партнерство Фото: из личного архива Константина Внукова

Интересные вещи иногда происходят в жизни человека, тем более если эта жизнь — дипломатическая. Посвятив со студенческой юности себя раз и навсегда Азии, точнее — 40 своих служебных лет ее северо-восточной части (Китай, Монголия, Япония, две Кореи, Гонконг и Макао), я сразу дал согласие возглавить после Республики Корея нашу дипмиссию в другой республике, но уже социалистической — Вьетнаме. Почему же?

К этой юго-восточной стране у нас до сих пор особые чувства. В 60–70-х годах прошлого века не только мы, советские люди, да и весь мир с трепетом и симпатией следил за тем, как народ маленькой страны сумел не только выстоять под градом бомб, ракет и даже химического оружия мощной сверхдержавы — США, но и добиться победы и объединения страны и нации.

Коллеги-дипломаты согласятся, что поистине с удвоенной энергией хочется работать в той стране, где на всех общественных уровнях — от руководящего до самого обыденного — ты ощущаешь искреннее уважение и теплое отношение. В этом нет ничего удивительного, ведь Lien Xo и Lien Bang Nga — Советский Союз и Российская Федерация — никогда в многострадальной и драматической истории Вьетнама не подводили его, напрягали все силы, чтобы помочь отстоять самое святое — свободу и независимость.

По статистике, с 1950-х годов в вузах СССР и России прошли обучение, подготовку и переподготовку порядка 150 тыс. вьетнамцев. Конечно, это очень хорошо и до сих пор помогает нам в работе. Но уже по новым данным, от 80 до 85% наиболее успешных и преуспевающих частных предпринимателей, так называемых «новых вьетнамцев», обучались именно у нас и ныне возглавляют ведущие корпорации — например, Vingroup, Sungroup и т.д.

Да, времена изменились. Разоренный десятилетиями разрушительных войн Вьетнам, оказавшийся тридцать лет назад без привычной помощи СССР и социалистических стран, благодаря принятой в декабре 1986 года политике «дой мой» провел глубокие рыночные реформы, причем без слома отвечающей реальностям страны политической системы, что в итоге вывело Вьетнам в число лидеров экономического развития в регионе да и в мире. Правительственные эксперты сокрушаются: в 2016 году СРВ не дотянула до планового показателя роста ВВП в 6,7%, получив только 6,2%. Как говорится, всем бы такой «недобор»!

Сегодня многие страны хотели бы иметь Вьетнам своим приоритетным партнером, и за это надо серьезно бороться, в том числе и нам. Симпатии «советского периода», о которых говорилось выше, не должны убаюкивать. Идет жесткая политико-экономическая борьба, и это — надолго.

Время от времени отечественные «теоретики» критикуют занимающихся отношениями с Вьетнамом «практиков», что нам-де нечем порадовать «уважаемую публику». Не могу с этим согласиться. Во-первых, несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, объем торговли с Вьетнамом, по сути, не падает (как со многими ведущими партнерами), а растет и близок к $4 млрд. Во-вторых, растет и объем инвестиций, составляя свыше $4 млрд, причем, что характерно, порядка $2,9 — из Вьетнама в Россию. В-третьих, СРВ стала первой страной мира, с которой Евразийский экономический союз (включая Россию) заключил и с 5 октября 2016 года ввел в действие соглашение о свободной торговле (ССТ), во многом благодаря которому двусторонний товарооборот в январе «подпрыгнул» на 45,5%.

Представив эти «заметки на манжетах», хочу, как посол России во Вьетнаме, просить уважаемых читателей, особенно тех, кому посчастливилось посетить Вьетнам (в прошлом году число наших туристов составило 434 тыс. человек), поделиться впечатлениями и идеями, как сегодня, в XXI веке, налаживать дружбу и партнерство с далеким, но и близким Вьетнамом.

Автор — чрезвычайный и полномочный посол РФ во Вьетнаме