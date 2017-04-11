Наталья Преблагина Детские лагеря в Омской области останутся без еды в начале сезона Из-за отсутствия финансирования сорваны сроки проведения конкурсных процедур

Детские лагеря в Омской области могут вначале сезона остаться без продуктов питания из-за того, что конкурсные процедуры на поставку еще не начаты. По данным регионального управления Роспотребнадзора, к лету готовы начать работу 672 учреждения отдыха и оздоровления, передает РИА «Омск-информ».

Решение вопроса размещения заказов на поставки пищевых продуктов был запланирован на март-апрель. Однако, в связи с отсутствием финансирования, конкурсные процедуры по большинству загородных лагерей еще не начаты, то есть по факту все сроки уже сорваны. Поэтому есть вероятность поступления в детские учреждения некачественной еды.