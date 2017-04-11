Анна Шухнина В водоемах Архангельской области запретили ловить рыбу Это связано с периодом нереста

Природоохранные органы Архангельской области назвали водоемы, в которых запрещено ловить рыбу. Запрет вводится с 25 апреля и продлится до 8 июня. Это озера и реки в границах Каргопольского, Коношского, Устьянского, Няндомского, Вельского, Шенкурского, Вилегородского, Верхнетоемского, Котласского, Красноборского и Ленского районов. С 1 мая по 14 июня такой запрет вводится в водоемах Плесецкого, Онежского, Виноградовского, Холмогорского, Приморского и Пинежского районов.



Как поясняет News29.ru, запрет на ловлю рыбы связан с начинающимся в ближайшее время периодом нереста. Лов рыбы может нарушить естественные процессы размножения.



Усиленные меры против браконьеров будут действовать в это время в Кенозерском национальном парке и парке Онежское Поморье.

