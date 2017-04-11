Анна Шухнина В Курске приведут в порядок могилы ветеранов Многие из них находятся в заброшенном состоянии

В Курске 13 апреля власти организуют акцию «Живите в нашей памяти». Она пройдет на Мемориале павших.



Захоронения участников обороны города и ветеранов Великой Отечественной будут благоустроены. Кроме того, планируется уборка и на Никитском кладбище. В пресс-службе мэрии отметили, что многие могилы сильно запущены, их необходимо привести в порядок.



Как сообщает ресурс KurskCity.ru, для участия в этой акции приглашаются волонтеры, представители общественных организаций, студенты, чиновники, а также все неравнодушные жители Курска.

