Ксения Аскерова В уфимском микрорайоне из-за утечки воды провалился асфальт Причиной провала грунта стала утечка холодной воды на водопроводе в Октябрьском районе

Проседание грунта произошло в уфимском микрорайоне Сипайлово Октябрьского района. Причиной провала грунта стала утечка холодной воды на водопроводе возле дома № 10/3 по улице Королева.



Как сообщает ИА «Башинформ», на место происшествия прибыли специалисты, которые огородили часть просевшего асфальта. В ближайшее время дорожное полотно будет восстановлено. Отмечается, что ситуация никак не сказалась на водоснабжении местных жителей.

Городские службы рекомендуют автомобилистам быть особо внимательными на поврежденном участке дороги, а также призывают соблюдать скоростной режим.