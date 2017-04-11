Чойгана Салчак Более 200 человек эвакуировали из-за паводка в Оренбургской области В результате резкого таяния снега произошел подъем уровня воды Димитровского водохранилища

В Оренбургской области из зоны затопления эвакуировали более 200 жителей села Краснохолм. Из-за резкого таяния снега поднялся уровень воды в Димитровском водохранилище, что вызвало выход из берегов реки Черная.

В зоне затопления оказались 600 человек, из них 120 детей. Спасатели решили эвакуировать их в пункты временного размещения общей вместимостью до 1,3 тыс. человек.

РИА «Оренбуржье» сообщает, что специалисты регионального управления МЧС перешли в режим работы «Чрезвычайная ситуация». К последствия ликвидации стихии привлечено 135 человек, 28 единиц техники, 11 плавсредств. В зону подтопления выдвинулись также аэромобильная группировка МЧС и подвижной пункт управления.

В настоящее время эвакуация жителей населенного пункта продолжается. Для них организовано горячее питание, при необходимости окажут медицинскую и психологическую помощь.

Село Краснохолм находится в 80 км от Оренбурга.