Общество Надежда Конобеевская Эксперт исключил введение санкций против Украины из-за Евровидения Ранее о возможности их введения из-за недопуска российской участницы заявил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко

Санкции против Украины в виде временного исключения из «Евровидения» из-за ситуации вокруг российской участницы Юлии Самойловой введены не будут. Такую уверенность в беседе с «Известиями» выразил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Временное исключение из конкурса — это политически значимый шаг, некая общая позиция европейского института, это будет иметь безусловный политический смысл, именно поэтому я считаю, что этого [решения о санкциях] не будет», — пояснил Погребинский.

По мнению политолога, ситуация выглядит абсолютно беспрецедентной.

«Еще не было ничего подобного, хотя поводов было более, чем достаточно, особенно в части нарушения прав человека. Если бы европейцы придерживались не двойных стандартов, а честно работали так же, как они работают по отношению к другим странам, то конечно, давно бы ввели санкции, но такого ведь не было, поэтому я не очень верю в то, что «Евровидение» станет этим поворотным пунктом», — добавил эксперт.

Ранее вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко сообщил, что страна «дополнительно разъяснит» Европейскому вещательному союзу (ЕВС) ситуацию с запретом на въезд на три года в страну российской певице, участнице «Евровидения-2017» Юлии Самойловой. Это произойдет, если возникнет вопрос санкций против Киева — чиновник не исключил их возможность.

Кириленко напомнил, что Украина не собирается действовать наперекор собственным законам ради допуска Самойловой до участия в конкурсе.