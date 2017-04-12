Экономика Инна Григорьева Нелегальные МФО не покинут интернет На рынке может появиться до 300 работающих в сети «черных» кредиторов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Ужесточение законодательства о работе в интернете микрофинансовых организаций не приведет к снижению числа нелегальных кредиторов, а напротив, спровоцирует их рост. Об этом говорится в исследовании аналитического центра МФК «Займер», с которым ознакомились «Известия». Из 460 МФО, которые раньше выдавали кредиты по интернету, сейчас на законных основаниях это могут делать лишь 20 компаний. 300 организаций же, скорее всего, продолжат выдавать кредиты в интернете нелегально. А оставшиеся 140, по мнению экспертов, могут уйти с рынка.

В конце марта вступил в силу закон, который ужесточает требования к МФО, желающим выдавать онлайн-кредиты. Теперь они должны переквалифицироваться в микрофинансовые компании (МФК). Для этого их уставный капитал не должен составлять менее 70 млн рублей. Также МФК должны соблюдать закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Если МФК в течение года не выдаст ни одного займа, то она будет исключена из реестра.

Из 460 микрофинансовых организаций, которые работали в интернете ранее, на данный момент соответствуют новым требованиям ЦБ и смогли переквалифицироваться в микрофинансовые компании лишь 20 организаций, говорится в исследовании аналитического центра МФК «Займер» (имеется в распоряжении «Известий»). 440 организаций сейчас не имеют права выдавать кредиты через интернет.

— Из этих 440 организаций до конца года где-то 80–100 смогут переквалифицироваться в микрофинансовые компании. Порядка 40–50 законопослушных организаций уйдут с рынка. Ну а где-то 300 из них продолжат работу в интернете, но уже нелегально, поскольку соблазн слишком велик, — прогнозируют в аналитическом центре МФК «Займер».

В исследовании отмечается, что переход на работу в офлайн-режиме будет слишком сложным для микрофинансового бизнеса, привыкшего работать в интернете: придется полностью перестраивать бизнес-модели с немалыми дополнительными затратами.

— Увеличение «теневых» игроков за счет онлайн-МФО, утративших легальный статус, ожидаемо. Проявят они себя как в виде вполне официальных участников реестра в расчете на неграмотность заемщика, не догадывающегося, что право работы в интернете этими организациями потеряно, так и через маскировку под МФК. Тем более что похожие прецеденты уже были, — считают эксперты.

Сейчас за незаконную выдачу кредитов в интернете предусмотрен штраф в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. Подобные цифры вряд ли могут стать серьезным препятствием для теневых микрофинансовых организаций, уверены аналитики.

— В 2016 году Банк России выявил порядка 1400 компаний, которые, предположительно, осуществляли нелегальную деятельность по предоставлению микрозаймов. Банк России направил в органы прокуратуры информацию о 965 подобных организациях, количество же возбужденных дел составило чуть более 5% от этого числа. Сейчас мы ведем работу совместно с Генеральной прокуратурой, чтобы повысить этот показатель, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Банка России.

В пресс-службе регулятора отметили, что выявляют нелегальных кредиторов в том числе с помощью анализа больших данных (Big Data). Это специальные алгоритмы, которые позволяют вычислять компании, нелегально предлагающие и предоставляющие услуги по выдаче займов через интернет.



Доцент кафедры бизнеса и управленческой стратегии Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Теймураз Вашакмадзе согласен с тем, что у микрофинансовых организаций будет слишком большой соблазн остаться работать в интернете, поскольку сегодня их доходность достигает 300% годовых.

— Определенно будет уход в тень игроков, потому что упускать те прибыли, которые дают микрозаймы через интернет, хотят немногие. Но остается открытым вопрос, как нелегальные организации будут работать с просроченной задолженностью, если они в «серой зоне». Работая нелегально, они не смогут продавать долги легальным коллекторам. Если же они станут продавать просроченные задолженности нелегальным коллекторам, будет всплеск криминала, потому что всем прекрасно известно, как они работают, — считает Теймураз Вашакмадзе.

Добиться серьезных результатов в борьбе с нелегальными кредиторами можно только путем ужесточения наказания, считают в аналитическом центре МФК «Займер». Минфин и ЦБ сейчас разрабатывают законопроект о применении к нелегальным МФО статьи из Уголовного кодекса о незаконном предпринимательстве, предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.