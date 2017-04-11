Мир Анастасия Мамина Берлинский аэропорт Шёнефельд эвакуирован В терминале нашли подозрительный предмет

В Берлине полиция эвакуирует один из терминалов аэропорта Шёнефельд — там обнаружен подозрительный предмет.

«Из-за подозрительного предмета мы закрываем терминал А, возможны задержки»,— объявили в полиции, передает «Федеральное агентство новостей».

Бесхозную сумку, вызвавшую подозрения, обнаружили около 11 утра. Оцеплен участок терминала вокруг кафе Marché Arabica на первом этаже.