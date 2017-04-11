Мир 11 апреля 2017, 13:48 Анастасия Мамина
Берлинский аэропорт Шёнефельд эвакуирован
В терминале нашли подозрительный предмет
В Берлине полиция эвакуирует один из терминалов аэропорта Шёнефельд — там обнаружен подозрительный предмет.
«Из-за подозрительного предмета мы закрываем терминал А, возможны задержки»,— объявили в полиции, передает «Федеральное агентство новостей».
Бесхозную сумку, вызвавшую подозрения, обнаружили около 11 утра. Оцеплен участок терминала вокруг кафе Marché Arabica на первом этаже.