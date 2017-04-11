Мир Анастасия Мамина Тиллерсон: правление семьи Асада подходит к концу В США надеются, что будущее Сирии не будет связано с ее нынешним президентом

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что правление семьи президента Сирии Башара Асада подходит к концу, и это очевидно.

Он также подчеркнул, что в Штатах надеются, что будущее САР не будет связано с Асадом.

Об этом госсекретарь сообщил журналистам в итальянской Лукке, передает Bloomberg.

Он также подчеркнул, что нельзя допустить новой химической атаки в Сирии. Кроме того, неохраняемое химическое оружие угрожает безопасности США.

«Россия связалась с ненадежным партнером», — добавил Тиллерсон.