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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Наука 11 апреля 2017, 14:08 Елена Баталина

Ученые: шоколад и мороженое вызывают пищевую зависимость

Такой вывод сделали американские специалисты из Национального института изучения наркотических зависимостей

Американские ученые из Национального института изучения наркотических зависимостей пришли к выводу, что шоколад и мороженое входят в ряд продуктов, вызывающих у человека привыкание, как наркотики, табак и алкоголь.

По мнению экспертов, пищевая зависимость может быть сформирована при употреблении продуктов, в которых содержится большое количество сахара, соли и жиров, воздействующих на мозг человека определенным образом. На первом месте рейтинга оказался шоколад, мороженое, а также калорийные бургеры и пицца, сообщает «Федеральное агентство новостей».

По мнению ученых, это открытие поможет лучше понять, почему людям, страдающим от лишнего веса и мечтающим похудеть, так сложно отказаться от вредной пищи. Российский диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков подтвердил, что действительно от некоторых продуктов может сформироваться зависимость. Он отметил, что данное открытие сделал российский ученый Яков Маршак, сообщает «Дни.Ру».

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