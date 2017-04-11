Ксения Аскерова Наблюдательный совет проконтролирует реализацию туркластера в Пскове Проект постановления совета одобрили участники заседания администрации региона

Наблюдательный совет проконтролирует реализацию развития туристско-рекреационного кластера «Псковский». Проект постановления совета был одобрен сегодня участниками заседания администрации Псковской области.

Как сообщает Псковское агентство информации, возглавит совет первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

В свою очередь, глава региона Андрей Турчак подчеркнул, что в состав совета вошли только три человека из общественности. По его словам, квота чиновников должна быть не больше 10%.



Он также рекомендовал включить в состав нового совета представителей Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, археологического сообщества, а также заслуженных строителей и почетных граждан Пскова.