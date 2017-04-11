Чойгана Салчак Более 1 тыс. молодых семей в Якутии смогут улучшить жилищные условия На реализацию программы направлено более 611 млн рублей

Более 1 тыс. молодых семей Якутии получат социальные выплаты на улучшение жилищных условий. На реализацию программы 36 муниципалитетам республики из федерального и регионального бюджетов выделено порядка 611 млн рублей.



Как сообщает ИА YakutiaMedia, в 2017 году на финансирование данной подпрограммы в Якутии предусмотрено более 361 млн рублей из федерального бюджета и 250 млн из казны Якутии.

Больше всего денег предусмотрено для молодых семей столицы республики, Якутска.

Социальные выплаты составляют 30-35% от средней стоимости жилья и могут быть использованы на приобретение или строительство дома, оплату первоначального взноса или погашение основной суммы долга по ипотеке.