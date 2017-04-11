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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Общество 11 апреля 2017, 14:20 Иван Овечкин

На Москву надвигается холодный атмосферный фронт

Начиная с северо-западных районов в столицу придут дожди

Сюжет: Погода

В Москву во вторник пересечет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди. Первым под его влиянием окажутся северо-западные районы столицы. Вслед фронту придут и более прохладные воздушные массы, рассказал «Известиям» специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Вечером и в ночь на среду скажутся прохождение холодного атмосферного фронта, сопровождаемого ливневыми дождями и порывистым ветром. Поэтому сегодня в Москве переменная облачность, вечером начнется небольшой дождь. Ветер юго-западный, 4–9 м/с», — сказал Тишковец.

По мнению синоптика, в среду погода в Москве резко изменится. Ожидается снег. Виной тому станет тыловая часть дождливого и ветреного циклона, куда поступит порция полярного воздуха, из-за чего температурный фон станет на две недели отставать от календаря, отмечает эксперт.

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