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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Политика 11 апреля 2017, 14:20 Светлана Храмова

Глава Италии заявил о необходимости совместной борьбы с терроризмом

Об этом он сказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным

Теракт в метро Санкт-Петербурга подтвердил необходимость совместной борьбы с терроризмом.

Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил глава Италии Серджо Маттарелла.

«Это лишний раз подтверждает необходимость совместной активной борьбы с терроризмом, сотрудничества наших правоохранительных органов и наших специальных служб. Все их усилия должны быть направлены на борьбу с этим злом»,— сказал Маттарелла.

Он также выразил соболезнования в связи с терактом. Президент Италии особенно отметил, что Петербург — родной город президента России и он «даже не может представить, насколько тяжелым является этот удар».

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