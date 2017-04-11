Политика Светлана Храмова Глава Италии заявил о необходимости совместной борьбы с терроризмом Об этом он сказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным

Теракт в метро Санкт-Петербурга подтвердил необходимость совместной борьбы с терроризмом.

Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил глава Италии Серджо Маттарелла.

«Это лишний раз подтверждает необходимость совместной активной борьбы с терроризмом, сотрудничества наших правоохранительных органов и наших специальных служб. Все их усилия должны быть направлены на борьбу с этим злом»,— сказал Маттарелла.

Он также выразил соболезнования в связи с терактом. Президент Италии особенно отметил, что Петербург — родной город президента России и он «даже не может представить, насколько тяжелым является этот удар».