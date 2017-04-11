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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Мир 11 апреля 2017, 14:28 Светлана Храмова

Главы МИД G-7 призвали Россию повлиять на режим Асада и побороть ИГ

У России есть потенциал для этого, говорится в заявлении по итогам встречи в Лукке

Страны G-7 призывают Россию использовать свое влияние, чтобы разрешить конфликт в Сирии и побороть террористическую группировку ИГ (запрещена в России).

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи глав МИД G7 в итальянской Лукке.

«У России есть потенциал, чтобы помочь разрешить конфликт и восстановить стабильную и единую Сирию, побороть ИГ и терроризм», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Также в заявлении содержится просьба к России и Ирану.

«Мы призываем Россию и Иран, имеющих ответственность как союзники сирийского режима, использовать свое влияние для того, чтобы обеспечить соблюдение Сирией обязательств по Конвенции о запрете химического оружия», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что главы МИД стран «семерки» в ходе встречи в итальянской Лукке не приняли решение по расширению санкций в отношении России из-за Сирии.

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