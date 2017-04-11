Анна Шухнина Евгению Гришковцу подарили велосипед Презент ему лично вручил врио калининградского губернатора Антон Алиханов

Власти Калининградской области подарили велосипед Евгению Гришковцу. Средство передвижения знаменитому калининградцу на сцене драмтеатра лично вручил врио губернатора Антон Алиханов.



Церемония поздравления была приурочена к годовщине показа первого моноспектакля Гришковца, который прославил его на всю страну «Как я съел собаку».



«Знаю, что прав нет, но на него они и не нужны», — цитирует чиновника «Клопс.Ru».



Гришковец подтвердил, что автомобильных прав у него действительно нет, а водить машину он совершенно не умеет.



Драматург рассказал, что в 13 лет ему тоже подарили велосипед, он плохо тогда с ним управлялся, и у него довольно быстро его украли. На что Алиханов ответил, что в Калининграде велосипеды не воруют, но на всякий случай для нового велосипеда купят цепь.

