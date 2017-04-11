Письмо автору
Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
11 апреля 2017, 14:37 Анна Шухнина

Евгению Гришковцу подарили велосипед

Презент ему лично вручил врио калининградского губернатора Антон Алиханов

Власти Калининградской области подарили велосипед Евгению Гришковцу. Средство передвижения знаменитому калининградцу на сцене драмтеатра лично вручил врио губернатора Антон Алиханов.

Церемония поздравления была приурочена к годовщине показа первого моноспектакля Гришковца, который прославил его на всю страну «Как я съел собаку».

«Знаю, что прав нет, но на него они и не нужны», — цитирует чиновника «Клопс.Ru».

Гришковец подтвердил, что автомобильных прав у него действительно нет, а водить машину он совершенно не умеет.

Драматург рассказал, что в 13 лет ему тоже подарили велосипед, он плохо тогда с ним управлялся, и у него довольно быстро его украли. На что Алиханов ответил, что в Калининграде велосипеды не воруют, но на всякий случай для нового велосипеда купят цепь.

Наверх

Мультимедиа

Патриарх Кирилл отслужил литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля
Патриарх Кирилл отслужил литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля
16
Православные празднуют Вербное воскресенье
Православные празднуют Вербное воскресенье
24

Мнения

История внешней политики США богата обвинениями, очень нужными Вашингтону для начала военных действий, но позже оказавшимися подлогом и обманом
Алексей Пушков
сенатор
Антикоррупционное  правоприменение набирает обороты. И сегодня уже очевидно — это всерьез и надолго
Анатолий Выборный
депутат
Политические факторы первичны для рубля. Если политическая напряженность будет усиливаться, то прогнозам Минэкономразвития суждено будет сбыться
Анна Кокорева
аналитик
Театры должны сами выбирать ту форму взаимоотношений с артистами, которая для них приемлема
Олег Басилашвили
актер
Пхеньян будет вынужден дать крайне сильный ответ на любую атаку, что может привести к разрастанию конфликта и катастрофе
Василий Кашин
эксперт
Интернет - своеобразная форма современного средневекового карнавала. Но если тогда карнавал длился пару недель, то сегодня он стал постоянным
Владимир Миронов
философ
Огромные продовольственные потери выглядят дико на фоне того, что в стране много недоедающих
Петр Шелищ
глава Союза потребителей
Понятие «свобода» в иудаизме отличается от светского: его суть — в преобладании духовного начала над материальным
Александр Борода
раввин
Мы должны прекратить делить мир так, как удобно традиционной социологии
Глеб Кузнецов
политолог
Готовы ли российские хоккеисты к революции на деле, а не на словах — узнаем ближе к Играм в Пхенчхане
Сергей Лисин
член сборной России по конькобежному спорту

Выбор редакции

Наверх