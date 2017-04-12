Общество Александр Кондратьев Российским ученым разрешат цитировать Гитлера и Муссолини Минкомсвязи планирует смягчить запреты на использование нацистской атрибутики и высказываний лидеров Третьего рейха Фото: РИА НОВОСТИ/Григорий Сысоев

В России разрешат демонстрацию нацистской атрибутики и символики в произведениях науки и искусства, учебных и информационных целях. Смягчат и запрет на цитирование трудов фашистских деятелей. Текст соответствующего законопроекта опубликовало Минкомсвязи. Сегодня российское законодательство формально запрещает даже исторические фотографии и фильмы о Великой Отечественной войне, где показывают свастику. Это приводит к юридическим казусам.



Минкомсвязи России подготовило поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и закон «О противодействии экстремистской деятельности». Сегодня статья 20.3 КоАПа сулит наказание за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо сходной с нацистской до степени смешения. Физлицам за это полагается штраф от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, юрлицам — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей.



Смысл запрета понятен. Но формально под него подпадают многие исторические фильмы, кинохроника и другие подобные материалы. Казусы случаются: так, в 2015 году жительницу Смоленска приговорили к штрафу в 1 тыс. рублей за фото в соцсети. Картинка с исторического сайта показывала, как выглядел двор обвиняемой в годы немецкой оккупации. На изображении был флаг со свастикой.



Статья 1 закона «О противодействии экстремистской деятельности» дает определение экстремистских материалов. Сегодня это, в частности, «труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии». Но историки, рассказывая о сущности нацизма, должны цитировать высказывания его деятелей.



В апреле 2015 года, накануне 70-летия Победы, замглавы Минкомсвязи Алексей Волин проводил совещание с продавцами игрушек. «Граждане не всегда понимают, что относится к пропаганде фашизма, а что является сугубо историческими материалами или иллюстрациями», — заявил он тогда.



Подготовленный законопроект добавит в статью 20.3 КоАПа примечание. Не признается «публичным демонстрированием» использование нацистской атрибутики или символики (либо сходных до степени смешения) «в произведениях науки, литературы, искусства, а также в просветительских, учебных и информационных целях при условии отсутствия признаков пропаганды».



Не наказывается использование нацистской атрибутики или символики в произведениях науки, литературы, искусства, а также в просветительских, учебных и информационных целях при условии отсутствия признаков пропаганды.



В законопроекте говорится о пропаганде вообще. Не уточняется, что речь идет о нацистской. Но Алексей Волин уверен, что проблемы здесь не возникнет.



— Покажите мне кого-нибудь, привлеченного за антинацистскую пропаганду. И очень интересно посмотреть на судью, который это сделает, — заявил он «Известиям».



В статью 1 закона «О противодействии экстремистской деятельности» добавят фразу, разрешающую цитировать Гитлера и Муссолини «в произведениях науки, литературы, искусства, а также в просветительских, учебных и информационных целях и при условии отсутствия пропаганды и (или) оправдания нацизма и (или) фашизма».



— Предлагаемые формулировки вполне могут решить проблему, — отметил адвокат Виктор Наумов (Адвокатская палата Московской области). — Авторы произведений искусства должны иметь право, например, снимать фильмы о нацистах, преподаватели — цитировать их труды в учебных целях.



Признак отсутствия пропаганды важен, добавил юрист. Право на использование атрибутики должно заканчиваться там, где начинается пропаганда либо оправдание нацизма или фашизма.



— Заретушировать все свастики в кинохронике и художественных фильмах, конечно, невозможно, — признал старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Василий Дударев. — Посмотрим, как будут работать на практике будущие поправки.



По мнению Дударева, цитаты деятелей фашизма целесообразно публиковать с комментариями. Здесь он считает показательным опыт немецких историков: они издали книгу Гитлера Mein Kampf («Моя борьба») с комментариями, которые вдвое превышали по объему основной текст.



Как известно, после 1945 года авторские права на Mein Kampf передали правительству Баварии. Оно запрещало контрафактные издания книги в Германии и само не публиковало ее. Но 31 декабря 2015 года авторские права на Mein Kampf истекли, и теперь кто угодно мог издать ее в ФРГ. Минимальный комментарий («в исторических целях») избавлял от обвинений в экстремизме. Власти Баварии решили выпустить книгу с подробными комментариями раньше других изданий.



В России в 2010 году «Моя борьба» внесена в Федеральный список экстремистских материалов под номером 604. Решение об этом принял Кировский райсуд г. Уфы.

