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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
11 апреля 2017, 15:14 Чойгана Салчак

СКР возбудил дело после похищения в Нигерии российских моряков

Нападение произошло 5 февраля в районе нефтяного терминала близ дельты реки Нигер Гвинейского залива

Следственное управление СКР по Севастополю возбудило уголовное дело после вооруженного нападения нигерийских пиратов на судно BBC Caribbean. На борту находились российские моряки.

Установлено, что 5 февраля в районе нефтяного терминала близ дельты реки Нигер Гвинейского залива пираты напали на судно, владельцем которого является немецкая компания. Оно следовало под флагом государства Антигуа и Барбуда из Камеруна в Гану с 11 членами экипажа — 10 гражданами РФ и одним украинцем. Ранее сообщалось, что трое из похищенных россиян — жители Севастополя.

Как передает ИА SevastopolMedia, пираты похитили из кассы судна не менее $10 тыс. компании-судовладельца, а также у членов экипажа деньги и их ценные вещи почти на 500 тыс. рублей. После нападения налетчики схватили в заложники семерых членов экипажа.

Пираты перевезли россиян в неустановленное место на территории Нигерии, где незаконно удерживали их до 4 марта 2017 года. В тот же день усилиями компании-судовладельца заложники были освобождены, а уже 6 марта прибыли домой.

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