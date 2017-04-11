Наталья Преблагина Препарат на основе пиявок из Саратовской области будут продвигать в ЕС Венгерская компания планирует делать косметику на основе российской продукции

В Балакове Саратовской области предприятие «Гируд И.Н.» по производству препаратов на основе медицинских пиявок начнет сотрудничать с венгерской компанией, передает НИА «Самара». Венгры заинтересовались возможностью производства косметической продукции с использованием вещества «Пиявит».



Стороны планируют продвигать балаковский продукт на венгерский рынок, а затем и на рынки других стран Европы. Стоимость проекта составит 18,5 млн рублей. В настоящий момент прорабатывается контракт. Подписание планируется в 2017 году, пишет СарБК.