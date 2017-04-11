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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Мир 11 апреля 2017, 15:07 Светлана Храмова

Страны G7 поддержали расследование химатаки в Сирии по линии ОЗХО

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи в Лукке

Страны G7 поддержали расследование химатаки в Сирии с привлечением Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи глав МИД G7 в итальянской Лукке.

«Мы выражаем полную поддержку расследованию миссии по установлению фактов ОЗХО», — цитирует заявление «РИА Новости».

Главы МИД также заявили, что если будет доказано применение химоружия, то необходимо будет определить виновных. Представители стран призвали власти Сирии сотрудничать с ОЗХО в расследовании, чтобы скорее сделать выводы из этого чудовищного инцидента.

Также страны «Большой семерки» подтвердили свою приверженность территориальной целостности Сирии, говорится в заявлении.

Ранее в МИД России заявили, что надеются на согласие Вашингтона расследовать ситуацию в Сирии с привлечением ОЗХО. Было отмечено, что на Западе в химатаке бездоказательно обвинили Асада, хотя в том районе орудуют боевики, которые занимались изготовлением начиненных отравляющими веществами фугасов.

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