Общество Григорий Медведев Сельхозпроизводители приобретут вдвое больше техники с господдержкой Об этом заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров

Российские сельхозпроизводители смогут в 2017 году приобрести на льготных условиях более 20 тыс. единиц современной сельскохозяйственной техники, что почти в два раза больше, чем в 2016 году.

Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Министр напомнил, что его ведомство в соответствии с поручением правительства России подготовило проект Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения на период до 2030 года.

Согласно документу предполагается наращивать процент российской техники на внутреннем рынке.

«Хочу отметить, что с 2013 года по 2016 год доля отечественной техники на рынке уже увеличилась с 26% до 54%», — уточнил Мантуров.

Как отметил министр, задача, которая стоит перед отечественными сельхозмашиностроителями, — довести этот показатель за счет увеличения объемов выпуска современных машин и оборудования для сельского хозяйства до 80% к 2030 году.

По его словам, производителей сельхозтехники в 2017 году получили финансирование в размере 13,7 млрд. рублей.

«Рост производства энергонасыщенных тракторов составил 50%, зерноуборочных комбайнов — более 30% по сравнению с I кварталом прошлого года», — отметил министр.

Мантуров добавил, что в то же время планируется оказывать адресную поддержку экспорту, чтобы производители нарастили объем поставок российских сельхозмашин за рубеж до 50% от объемов потребления на внутреннем рынке (по итогам 2016 года он составил 10%). Приоритетными рынками для отечественного сельхозмашиностроения станут ЕС, Южная Африка, Австралия, Китай, Северная Америка.

