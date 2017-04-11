Общество Надежда Конобеевская За сутки в России потушили 40 лесных пожаров Всего с начала года удалось ликвидировать 367 пожаров

С начала года в России потушили 367 лесных пожаров общей площадью более 65 тыс. га, сообщили «Известиям» в ФБУ «Авиалесоохрана». При этом за прошедшие сутки было потушено 40 пожаров площадью более 7 тыс. га.

«С начала 2017 года по состоянию на 11 апреля лесопожарные службы республик Крым, Бурятия, Алтай, Краснодарского, Забайкальского, Приморского Хабаровского, Красноярского краев, Псковской, Амурской, Саратовской, Пензенской областей, Кабардино-Балкарской республики, Еврейской автономной области ликвидировали 367 пожаров на площади более 65 тыс. га», — отметили в пресс-службе учреждения.



По данным «Авиалесоохраны», сегодня снег тает в лесах 35 регионов России, из-за чего растет риск степных и лесных пожаров. Так, в Сибири и на Дальнем Востоке вчера и сегодня действовали более 100 «горячих точек» (массовые травяные пожары) на площади более 66 тыс. га.



По словам начальника ФБУ «Авиалесоохрана» Виталия Акбердина, сжигание сухой травы вредит сельскому и лесному хозяйству, а для тушения огня при его переходе в лес требуются значительные ресурсы.