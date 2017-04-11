11 апреля 2017, 15:19 Анна Шухнина
От пензенских чиновников потребовали в городе «европейской чистоты»
По мнению градоначальника, контролировать уборку нужно каждый день
Чиновникам Пензы необходимо навести в городе «европейскую чистоту». Этого от них потребовал мэр Виктор Кувайцев. Он поручил главам районных администраций проанализировать ход месячника по благоустройству.
«Пенза — современный европейский город, и чистота здесь должна быть европейская», — цитирует мэра ИА «Пенза-Пресс».
Кувайцев считает, что контролировать уборку улиц нужно каждый день. Управляющие компании должны проводить беседы с людьми и при необходимости составлять протоколы об административных правонарушениях и штрафовать.
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