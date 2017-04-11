Анна Шухнина От пензенских чиновников потребовали в городе «европейской чистоты» По мнению градоначальника, контролировать уборку нужно каждый день

Чиновникам Пензы необходимо навести в городе «европейскую чистоту». Этого от них потребовал мэр Виктор Кувайцев. Он поручил главам районных администраций проанализировать ход месячника по благоустройству.



«Пенза — современный европейский город, и чистота здесь должна быть европейская», — цитирует мэра ИА «Пенза-Пресс».



Кувайцев считает, что контролировать уборку улиц нужно каждый день. Управляющие компании должны проводить беседы с людьми и при необходимости составлять протоколы об административных правонарушениях и штрафовать.

