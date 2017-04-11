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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
11 апреля 2017, 15:20 Наталья Преблагина

В Ростове иностранцы написали «Тотальный диктант» лучше россиян

В акции приняли участие студенты из Африки и Китая

Студенты из стран Африки и Китая на «Тотальном диктанте» по русскому языку в Ростове-на-Дону справились с заданием лучше россиян. Как передает RostovGazeta, в акции участвовали 58 иностранцев, 13 из них получили высокие отметки (свыше 90 баллов), пятеро человек набрали максимальный балл. Всего диктант в Ростове писали 1426 человек, 109 из них справились с текстом на «отлично».

Акция «Тотальный диктант», уже ставшая традиционной, прошла в России 8 апреля. В этом году текст для мероприятия написал Леонид Юзефович. Участники акции чаще всего делали ошибки в словах «коньяк» и «стерлядь». Оба эти слова были в одном предложении.

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