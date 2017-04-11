Наука Павел Панов Правительство будет развивать экотуризм в Арктике На эти цели Минприроды рассчитывает направить около 700 млн рублей

Туристическо-экспедиционные комплексы планируется создать на территориях архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля до 2019 года. Об этом заявил глава Минприроды Сергей Донской в рамках заседания президиума совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева.

Министр отметил, что на первом этапе (до 2019 года) планируется создание научных, туристическо-экспедиционных комплексов на острове Хейса архипелага Земля Франса-Иосифа и на острове Северный архипелага Новая Земля. Для этого необходимо рассмотреть вопрос о выделении дополнительного финансирования из средств федерального бюджета в 700 млн рублей. Второй этап предполагает проектирование и строительство многофункционального научно-исследовательского судна, а также визит-центра национального парка «Русская Арктика».

На совещании также был рассмотрен приоритетный проект «Дикая природа России: сохранить и увидеть». Он рассчитан до 2025 года и предполагает реализацию различных мероприятий в семи особо охраняемых природных территориях. Затем их количество может быть увеличено еще на 15.

— Непосредственная реализация проекта на первом этапе будет произведена на семи пилотных территориях, расположенных, в том числе, в таких перспективных для развития туризма регионах, как Алтай, Прибайкалье и Северный Кавказ, — сказал Донской.

Глава Минприроды подчеркнул, что для пилотных территорий будут составлены программы развития экотуризма, включая создание соответствующий инфраструктуры, формирование и продвижение туристического продукта, осуществление мероприятий по минимизации антропогенного воздействия на экосистемы.

По его словам, проект преследует две цели: развитие экологического туризма и сохранение биологического разнообразия. Результатом проекта станет увеличение числа экотуристов на 2 млн человек к 2020 году.

— Люди, граждане и гости нашей страны должны иметь возможность посещать заповедные места. Экологический туризм тоже развивается. Понятно, что структура для экологического туризма должна соответствовать строгим требованиям, ориентироваться на лучшие мировые практики, помогать сохранять и развивать территорию, учитывать интересы людей, которые там живут, — заявил Дмитрий Медведев на заседании президиума.

Как и было заявлено ранее, на первом этапе приоритетный проект планируется реализовать в семи пилотных особо охраняемых природных территориях. С учетом результатов программа будет распространена еще на 15 федеральных территорий.

В частности, территории расположены в Республике Бурятия (Забайкальский национальный парк и Баргузинский государственный природный биосферный заповедник), Иркутской области (Прибайкальский национальный парк и Байкало-Ленский государственный природный заповедник), Республике Алтай (Алтайский государственный природный биосферный заповедник), Карачаево-Черкесской Республике (Тебердинский государственный природный биосферный заповедник) и Орловской области (национальный парк «Орловское полесье»).

Как отмечал премьер-министр на одном из заседаний президиума совета, нужно принимать меры по защите обитающих в России редких видов животных и растений, в том числе, если потребуется, создавать новые особо охраняемые природные территории в дополнение к более 13 тыс. уже существующих.

