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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
11 апреля 2017, 15:26 Ксения Аскерова

В Пскове организуют специально отведенные места для жарки шашлыков

Об этом сообщил председатель комитета по делам ГО и ЧС администрации Пскова Владимир Воробьев

Специально отведенные места для жарки шашлыков планируется организовать в Пскове. Об этом сообщил председатель комитета по делам ГО и ЧС администрации Пскова Владимир Воробьев.

«Мы анализировали такие практики, в перспективе управление городского хозяйства (УГХ) планирует определить специальные места для приготовления пищи на открытом огне и приведение их в соответствие со всеми требованиями», — приводит слова Воробьева «Псковская лента новостей».

По словам представителя ведомства, в городе должно быть достаточно много таких мест, чтобы организация отдыха на открытом воздухе соответствовала правилам пожарной безопасности.

Воробьев добавил, что несмотря на появления специализированных мест для приготовления шашлыка «заформализовать неформальный отдых горожан» будет непросто, так как многие из отдыхающих захотят уединиться.

«Сколько бы не приготовили мы таких мест, будут люди, которые не захотят идти именно туда. И это нормально», — заключил Воробьев.

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