Наталья Преблагина В Тюменской области будет развиваться охотничье-рыболовный туризм Власти планируют привлечь звероловов в регион

Власти Тюменской области намерены развивать охотничье-рыболовный туризм, сообщает

ресурс megatyumen.ru. В зависимости от времени года на территории региона открыта охота на лося, кабана, сибирскую косулю, бурого медведя, волка, зайца, соболя, тетерева, гуся. Чтобы привлечь российских и зарубежных звероловов, планируется модернизировать инфраструктуру охотничьих угодий.

Как ранее писали «Известия», Тюмень осенью попала в десятку самых популярных городов России для гастрономического туризма. Также в топ-10 сервиса по поиску отелей RoomGuru вошли Москва, Петербург, Великий Новгород, Севастополь, Новороссийск, Краснодар, Челябинск, Тула и Таруса (Калужская область).

