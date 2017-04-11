Письмо автору
Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
11 апреля 2017, 15:34 Наталья Преблагина

В Тюменской области будет развиваться охотничье-рыболовный туризм

Власти планируют привлечь звероловов в регион

Власти Тюменской области намерены развивать охотничье-рыболовный туризм, сообщает  
ресурс megatyumen.ru. В зависимости от времени года на территории региона открыта охота на лося, кабана, сибирскую косулю, бурого медведя, волка, зайца, соболя, тетерева, гуся. Чтобы привлечь российских и зарубежных звероловов, планируется модернизировать инфраструктуру охотничьих угодий.

Как ранее писали «Известия», Тюмень осенью попала в десятку самых популярных городов России для гастрономического туризма. Также в топ-10 сервиса по поиску отелей RoomGuru вошли Москва, Петербург, Великий Новгород, Севастополь, Новороссийск, Краснодар, Челябинск, Тула и Таруса (Калужская область).

Наверх

Мультимедиа

Встреча президентов России и Италии
Встреча президентов России и Италии
11
Православные празднуют Вербное воскресенье
Православные празднуют Вербное воскресенье
24

Мнения

История внешней политики США богата обвинениями, очень нужными Вашингтону для начала военных действий, но позже оказавшимися подлогом и обманом
Алексей Пушков
сенатор
Антикоррупционное  правоприменение набирает обороты. И сегодня уже очевидно — это всерьез и надолго
Анатолий Выборный
депутат
Политические факторы первичны для рубля. Если политическая напряженность будет усиливаться, то прогнозам Минэкономразвития суждено будет сбыться
Анна Кокорева
аналитик
Театры должны сами выбирать ту форму взаимоотношений с артистами, которая для них приемлема
Олег Басилашвили
актер
Пхеньян будет вынужден дать крайне сильный ответ на любую атаку, что может привести к разрастанию конфликта и катастрофе
Василий Кашин
эксперт
Интернет - своеобразная форма современного средневекового карнавала. Но если тогда карнавал длился пару недель, то сегодня он стал постоянным
Владимир Миронов
философ
Огромные продовольственные потери выглядят дико на фоне того, что в стране много недоедающих
Петр Шелищ
глава Союза потребителей
Понятие «свобода» в иудаизме отличается от светского: его суть — в преобладании духовного начала над материальным
Александр Борода
раввин
Мы должны прекратить делить мир так, как удобно традиционной социологии
Глеб Кузнецов
политолог
Готовы ли российские хоккеисты к революции на деле, а не на словах — узнаем ближе к Играм в Пхенчхане
Сергей Лисин
член сборной России по конькобежному спорту

Выбор редакции

Наверх