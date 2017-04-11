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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Общество 11 апреля 2017, 15:34 Елена Баталина

Шпиль на здании МИД реконструируют к июню

Монтаж металлоконструкций уже находится на завершающей стадии, также стартовали работы по облицовке

Реконструкция шпиля на здании МИД РФ может завершиться в ближайшие два-три месяца. Об этом заявил Алексей Курбатов, начальник управления по надзору за уникальными зданиями и сооружениями Мосгорстройнадзора.

Он отметил, что монтаж металлоконструкций шпиля уже находится на завершающей стадии. Также стартовали работы по облицовке.

Как сообщает сетевое издание m24.ru, старый шпиль со здания министерства иностранных дел распилили на сувениры, а ремонт на высотке стартовал в сентябре 2016 года после того, как семья соколов-сапсанов временно переехала на крышу гостиницы «Украина» - до завершения реконструкции.

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