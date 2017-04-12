Мир Юрий Богданов, Алексей Забродин США запутались в деталях химатаки Анонимные вбросы в американской прессе направлены на подмену понятий и смещение акцентов с главных проблем произошедшего в Сирии Фото: REUTERS/Rodi Said

На фоне приезда госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву американские СМИ развернули массированную информационную атаку. Накануне визита главы Госдепа агентство Associated Press (AP) опубликовало статью со ссылкой на высокопоставленное должностное лицо в администрации Дональда Трампа, который уже несколько месяцев ведет «священную войну» с фейковыми новостями (fake news) о том, что в Москве знали о якобы существующих планах Башара Асада применить химическое оружие.



На Западе, судя по всему, уже отказались от необходимости расследовать химический инцидент в Сирии, факт самой атаки там не ставится под сомнение, а пресса переключилась с осуждения «диктатора Асада» на обвинения России в пособничестве «злодейским планам» сирийского президента. При этом перед поездкой в РФ госсекретарь США заявил, что поставит Москве ультиматум — поддержка Башара Асада или Вашингтона и союзников.



Дональд Трамп, судя по всему, не зря называл непроверенную информацию в СМИ одной из главных проблем США. Эксперты еще не успели сделать никаких выводов о том, кто применил химическое оружие в Сирии, а в Вашингтоне уже ударили по сирийской базе ВВС, откуда якобы была произведена химатака. Американская пресса тут же стала писать об этом как о доказанном факте, а спустя несколько дней переключилась на Россию, отвлекая внимание от главного вопроса: что же на самом деле произошло в Сирии?



— Во-первых, никакой химатаки не было. То есть у сирийцев не было химоружия, а люди были убиты не боевыми газами. Во-вторых, вся эта история наполнена фейками. Например, помощь, которую оказывают гуморганизации пострадавшим, — это постановка, причем очень непрофессиональная. В-третьих, удар США по сирийской военной базе готовился заранее и вовремя был найден повод. Всё лицемерие и двойная игра скоро выйдут на свет, — пояснил «Известиям» первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.



Напомним, что AP сообщало, что, по их данным, над территорией, где была «совершена» химатака, якобы пролетал российский беспилотник. Анонимный высокопоставленный чиновник заявил агентству, что это не совпадение и кто-то пытался скрыть следы применения ядовитых веществ. Позже появилась информация, что другой неназванный представитель администрации США отметил: у американской разведки пока нет консенсуса — знала ли Россия о подготовке химатаки.



— За достоверность сведений уже давно никто не отвечает. Американская пропаганда планово работает на дезинформацию мирового общественного мнения. Я полностью доверяю российскому Министерству обороны, которое заявило, что авиация Башара Асада разбомбила склады боевиков, где находились ядовитые химикаты. Соответственно Россия ничего не знала и не могла знать о наличии на каком-то складе химоружия. И самое главное, атака по химскладам абсолютно не нужна ни Дамаску, ни России. Ведь иначе это было бы ударом «по самому себе» и провоцированием НАТО и США на военные действия. Если бы Москва имела хоть какую-то информацию, она бы сделала всё возможное, чтобы избежать этого, — отметил в беседе с «Известиями» президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов.



Между тем президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров отметил, что все заявления в американских медиа о том, что РФ знала о якобы готовящейся атаке, являются «пиар-акцией и попыткой перевести внимание».



— Министерство обороны РФ четко и детально разъяснило инцидент в Сирии. И только эта информация заслуживает доверия. Запад, используя СМИ, пытается повлиять на формирование общественного мнения и возложить ответственность на Дамаск и Москву, — пояснил «Известиям» Сергей Гончаров.



В США и Европе часто забывают, что именно Россия предпринимала усилия по уничтожению химоружия в Сирии. Вбросы в американской прессе, в том числе анонимные, направлены на подмену понятий и дезинформацию международного сообщества, считают эксперты. При этом удивляет то, что «факт» химической атаки уже и не ставится под сомнение, несмотря на то что доказательства так и не были представлены. И вместо того чтобы заниматься расследованием инцидента, американские политики и СМИ идут по пути отвлечения внимания общественности от сути проблемы, переключая его на, говоря военной терминологией, «негодный объект».

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